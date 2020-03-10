الانواء الجوية تكشف توقعاتها لحالة الطقس حتى منتصف اذار وترجح عودة الامطار ببعض المناطق

2020/03/10 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (10 آذار، 2020) توقعاتها لحالة الطقس حتى منتصف...





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