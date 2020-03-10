الصحة تعلن شفاء 15 حالة مصابة بكورونا في محافظتين

2020/03/10 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء (10 آذار 2020)، شفاء 15 حالة مصابة بكورونا 11 ببغداد وكركوك.

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