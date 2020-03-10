2020/03/10 | 17:03 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أصدرت اليوم اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، توضيحا بشأن رواتب الموظفين، مؤكدة عدم صحة الأنباء بشأن تخفيضها.

وذكرت اللجنة في بيان، ان الأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، عارية عن الصحة، نافية نيتها او مجلس النواب او الحكومة الخوض في هذا الموضوع كونه حق مكت...

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