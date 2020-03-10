ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة الستي

2020/03/10 | 17:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صدر نادي ريال مدريد ظهر اليوم الثلاثاء، بيانات رسمية حول الإصابات التي تعرض لها نجمي الفريق، خلال الخسارة ضد ريال بيتيس، بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا.

وقال النادي خلال بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "أثبتت الفحوصات التي أجراها الحارس تيبو كورتوا، إصابته في العضلة الضامة للقدم اليسرى، وبانتظار التطورات".

وأضاف: "أوضحت الفحوصات التي أجراها الظهير الأيسر مارسيلو، إصابته في العضلة ذات الرأسين للقدم اليسرى".

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن الثنائي لن يلحق بمواجهة مانشستر سيتي الحاسمة بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وأنه سيتوجب على الفرنسي زين الدين زيدان الاعتماد على البديلين ألفونس أريولا وفيرلاند ميندي.

وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب على أرضه بهدفين لهدف، وسيخوض مواجهة الإياب في معقل السيتيزنز، 17 مارس/ آذار الجاري.

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