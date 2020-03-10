محافظ البصرة يعلن تخصيص موقعا للحجر الصحي في الرميلة الشمالية للمصابين بكورونا

2020/03/10 | 17:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص موقعا للحجر الصحي في موقع الرميلة الشمالية لعزل اي حالة مشتبه بها او مصابة بفيروس كورونا.

وقال العيداني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الموقع الذي خصص في الرميلة الشمالية تم اعداده بالتنسيق مع شركة نفط البصرة"، مشيرا الى ان "المكان يحتوي(١٨٠) غرفة حيث ستضم كل واحدة منها سريرين وتحتوي على موقع خاص بالكوادر الصحية والتي لا سامح الله ستتابع اي حالة مشتبه بها او اصابة بمرض كورونا".

وتابع ان "الموقع مجهز بالمولدات ويتضمن محطة للتحلية ومعزول عن مركز محافظة البصرة"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على هذا الموقع بالتنسيق مع مدير شركة نفط البصرة ومدير دائرة الصحة والجهات الامنية ، مؤكدا ان مديرية الصحة ستستلم الموقع لغرض المباشرة بتهيئة المكان منذ اليوم".

من جهته، أوضح مدير صحة البصرة الدكتور عباس التميمي ان "المكان الذي خصص للحجر الصحي لاي مشتبه او مصاب بمرض كورونا لا سامح الله ستتوفر فيه كافة وسائل الراحة بوجود مفارز طبية من دائرة الصحة"، مبينا انه "في حال حصول أي حالة إصابة بمرض كورونا سيتم نقل المريض الى المكان المخصص للحجر وسيلقى رعاية صحية تامة".

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