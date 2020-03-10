أردوغان: نحن المستفيدين من هبوط النفط

2020/03/10 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انخفاض أسعار النفط "مفيدا جدا" لتركيا، التي تقوم باستيراد الخام والغاز من الخارج لتلبية حاجات السوق المحلية.

وقال أردوغان، إن "انخفاض أسعار النفط مفيدا جدا لتركيا، وسيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت أسعار النفط قد هوت الاثنين بنحو 25%، حيث سجلا الخامان "برنت" والأمريكي أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016، كما سجلا أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991.

إلا أن أسعار النفط صعدت اليوم الثلاثاء، بنحو 8% معوضة بعض الخسائر التي منيت بها أمس.

وجاء هبوط أسعار الذهب الأسود الاثنين بعدما فشلت دول "أوبك+" الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق على تمديد خفض الإنتاج الحالي أو زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية، الذي تم اقتراحه لمواجهة التداعيات الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة. ويعني ذلك أن دول تحالف "أوبك+" منذ مطلع أبريل الجاري غير مقيدة بخفض الإنتاج.

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