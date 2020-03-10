2020/03/10 | 17:24 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرواية الكاملة لأحداث ساحة الخلاني: قوة أمنية خرقت اتفاق التهدئة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
روى متظاهرون في ساحة الخلاني وسط بغداد، الثلاثاء، الوضع في الساحة التي يتخذونها كخط صدٍ يمنع تقدم قوا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرواية الكاملة لأحداث ساحة الخلاني: قوة أمنية خرقت اتفاق التهدئة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرواية الكاملة لأحداث ساحة الخلاني: قوة أمنية خرقت اتفاق التهدئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).