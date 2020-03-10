الرواية الكاملة لأحداث ساحة الخلاني: قوة أمنية خرقت اتفاق التهدئة

2020/03/10 | 17:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



روى متظاهرون في ساحة الخلاني وسط بغداد، الثلاثاء، الوضع في الساحة التي يتخذونها كخط صدٍ يمنع تقدم قوا...

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