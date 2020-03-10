2020/03/10 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقاد المحترف العاجي فلورنت ديدر ، فريقه نفط الوسط للفوز على منافسه فريق اربيل بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الثلاثاء في ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم .هدف المباراة الوحيد جاء من ركلة جزاء في الشوط الاول وحمل امضاء المحترف العاجي "ديدر" الذي قدم مستوى متميز طوال احداث المباراة التي اقيمت في ملعب محايد بعد منع بعثة فريق اربيل من دخول مدينة كربلاء بسبب اجراءات خلية الازمة التي قررت في وقت سابق منع دخول الوفود الى كربلاء بسبب مخاطر فيروس كورونا .

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