كورونا يقترب من البيت الأبيض

2020/03/10 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيقترب خطر فيروس كورونا الجديد من البيت الأبيض ومن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تواصل شخصياً مع أعضاء في ‏الكونغرس، يخضعون الآن للحجر الصحي، رغم أنه لم يخضع هو نفسه لأي فحص.‏وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان "لم يخضع الرئيس لأي فحص ولم يكن على تواصل مطول وعن قرب مع ‏مريض تأكدت إصابته بكورونا، ولا يُظهر أي أعراض".‏واضافت "ويخضع خمسة أعضاء في الكونغرس، بينهم جمهوريان على الأقل تواصلوا عن كثب مع ترامب في الأيام الأخيرة، لحجر ‏صحي طوعي، بعدما تعرضوا للفيروس، من دون أن تظهر عليهم أعراض.وواحد من هذين الجمهوريين سافر، الاثنين، في الطائرة ‏الرئاسية، في حين رافق الثاني ترامب في زيارة رسمية".‏من جانبه، أوضح نائب الرئيس مايك بنس أنه لم يخضع هو أيضاً لأي فحوصات، خلال مؤتمر صحافي عقده فريق تنسيق الجهود ‏الأميركية لمكافحة الوباء في البيت الأبيض.‏وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قال ترامب إن الفيروس "باغت" العالم، مطالباً الكونغرس باتخاذ تدابير قريبا لتخفيف الضغط عن ‏الاقتصاد الأميركي.‏وأقر الكونغرس في الخامس من اذار الجاري خطة طارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لتمويل جهود مكافحة كورونا.

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