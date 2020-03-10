الحراك الجزائري بنكهة نسائية

2020/03/10 | 17:25 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.لبنى شطاب حاول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تبني قضايا المرأة الجزائرية و عمل على كسب تأييدها، بسن بعض القوانين و التشريعات التي يمكن القول إنها في المجمل تصب في صالحها و إن اختلفنا مع الرجل، و هنا قد يختلف معي الكثيرون حولها.لقد كان الإدراك العام في الجزائر أن المرأة مؤثرة و وازنة […]

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