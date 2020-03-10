2020/03/10 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شفاء 15 مصابًا بكورونا في العراق من بين أكثر من 60 مصابًا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “أكدت مختبرات دائرة الصحة العامة شفاء خمسة عشر حالة لمصابين سابقا بفيروس كورونا المستجد”.وبينت ان “حالات الشفاء جاءت ١١ حالة في محافظة بغداد (٧ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن شفاء 15 مصابًا بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن شفاء 15 مصابًا بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).