البصرة.. احباط محاولة تهريب 8 عجلات في منفذ ميناء أم قصر

2020/03/10 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هياة المنافذ الحدودية ، الثلاثاء 10 اذار 2020، احباط محاولة تهريب (8) عجلات في منفذ ميناء أم قصر بالبصرة.

وقالت الهيأة في بيان ان " ملاكاتها وبالتعاون المشترك مع مديرية الكمرك وشرطة الكمارك تمكنت من ضبط حاوية عدد (2) حجم (40) قدم داخل الحرم الكمركي بداخلها عجلات عدد (8) معدة للتهريب إلى داخل العراق مخالفة لضوابط الاستيراد لكونها عجلات دون الموديل"

واضافت انه "تم ختم الحاويتين بالسيل الكمركي بغية عدم التلاعب بموجوداتها".

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (10 آذار، 2020) توقعاتها لحالة الطقس حتى منتصف اذار وترجح عودة الامطار ببعض المناطق.

ونشرت الهيأة تقريرا يشير إلى "تأثير البلاد بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين ج

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء (10 آذار 2020)، شفاء 15 حالة مصابة بكورونا 11 ببغداد وكركوك.

وقال المتحدث باسم الصحة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات دائرة الصحة العامة شفاء خمسة عشر حالة لمصابين ساب

بغداد اليوم _ صلاح الدين

وجهت إدارة محافظة صلاح الدين، بغلق المراقد الدينية وإيقاف خطب الجمعة، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لتنجب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب محافظ صلاح الدين، تضمنت

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