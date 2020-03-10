2020/03/10 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار توافد المتظاهرين الى ساحـة التحـرير وحملات توعيـة بمخاطر فايروس كورونـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار توافد المتظاهرين الى ساحـة التحـرير وحملات توعيـة بمخاطر فايروس كورونـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار توافد المتظاهرين الى ساحـة التحـرير وحملات توعيـة بمخاطر فايروس كورونـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).