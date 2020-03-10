عادل عبدالله - قُطّاع طريق الفلسفة

2020/03/10 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبدالله قُطّاعُ طريق الفلسفةتعرّضَ المشروع الكانطي المتمثّل بوضع الفلسفة على " درب العِلم الآمنة " الى كثير من محاولات قطع الطريق عليه و منعه من بلوغ غايته.و لأنّ قُطّاع الطرق أولئك، كانوا متفاوتين في قدراتهم و نوع أسلحتهم و غاياتهم من قطع الطريق، فإن كلمةً منصفةً بحقهم ينبغي أن تقال و تفصّل كلّ ذلك، و على النحو التالي:1- ثمة من قطعَ الطريقَ على الفلسفة الكانطية و منَعها من بلوغ غايته......

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