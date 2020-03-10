2020/03/10 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان للكلمات عالمها.وفي التقاء الحروف يتكون الكلام, وحسب الظروف والواقع والهدف والقائل وغايته يكون نوع وغاية وهدف ونوعية الكلام ويحدد الانسان وجوده من خلال الكلام وكذلك بدونه لا وجود للكلام.فلغة العصافير هي التغريد ولغة الوادي هي الخرير ولغة الاوراق هي الحفيف وهكذا فلغة النور تمحو الظلام في الطبيعة وفي العقل واللسان والمشاعر والنوايا والقلوب والضمائر, تمحو الاحقاد والشرور والسيئات والعداوة والتنافر و......

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