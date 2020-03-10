البلاد تتأثر بمنخفض جوي ابتداءً من اليوم ويزداد ظهر يوم الجمعة

2020/03/10 | 17:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت وزارة النقل قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الثلاثاء ، تقرير يشير إلى تأثير البلاد بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر المتوسط.

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