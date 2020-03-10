الصحة تعلن عن شفاء عدد من المصابين بفيروس كورونا

2020/03/10 | 17:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} اعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن شفاء 15 مصابا بفيروس كورونا المستجد في العراق، حيث ذكرت الوزارة في بيان لها إلى أن مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء خمسة عشر حالة لمصابين بفيروس كورونا، وأضافت إلى أن 11 حالة كانت في بغداد منها 7 في جانب الكرخ و4 في الرصافة بينما كانت 4 حالات أخرى في محافظة كركوك العن عن شفائها أيضا

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