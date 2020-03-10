2020/03/10 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفتى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بوجوب الالتزام بالمنع الصادر من الجهات المختصىة حول التجمعات من بينها الدينية لتجنب وباء “كورونا”، وذلك بعد ساعات من اعلان احد المراجع بضرورة استمرار التجمعات الدينية كالزيارات والصلوات وتقديمها على “الحذر” من الفيروس، مما اثار جدلا واسعا.وفي معرض اجابة الموقع الرسمي للسيستاني في استفتاء من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد جدل السماوي والطائي والمدرسي.. السيستاني “ينفرد” عن رجال الدين بشأن “تجنب” التجمعات الدينية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد جدل السماوي والطائي والمدرسي.. السيستاني “ينفرد” عن رجال الدين بشأن “تجنب” التجمعات الدينية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).