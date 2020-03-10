بالاسماء .. الاتحاد الوطني الكوردستاني ينتخب هيئته العاملة ومسؤولي مكاتبه

2020/03/10 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، انتخابات لأختيار اعضاء الهيئة العاملة للمكتب السياسي واعضاء المكتب السياسي ومسؤولي المكاتب في الاتحاد الوطني.

وعقد المجلس القيادي في مدينة السليمانية اجتماعا لانتخاب مسؤولي المكاتب في الاتحاد الوطني، فيما المجلس مستمر بعقد اجتماعه.

وذكر المكتب الاعلامي للأتحاد الوطني الكوردستاني انه جرى خلال الاجتماع انتخاب ( رفعت عبدالله، قادر عزيز، رزكار علي، شاناز ابراهيم أحمد، ودرباز كوسرت رسول) كأعضاء للهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضاف: انه تم خلال الاجتماع انتخاب مسؤولي المكاتب في الاتحاد الوطني الكورستاني، كالاتي:

سعدي أحمد بيره/ مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

لطيف شيخ عمر/ مسؤول مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني.

سوران جمال طاهر/ مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني.

حامد حاجي غالي/ مسؤول مكتل الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

برهان سعيد صوفي/ مسؤول مكتب الشهداء في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

أمين بابا شيخ/ المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

شالاو علي عسكري/ مسؤول مكتب التنظيمات في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

آسو مامند/ مسؤول مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

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