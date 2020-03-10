الاتفاقية بين الولايات المتحدة وطالبان وآثارها الهشة

2020/03/10 | 17:35 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الين ليبسون إن الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأميركية مع قيادة طالبان الأفغانية، وجرى توقعيها في نهاية هذا الأسبوع في الدوحة، تمثل إنجازًا دبلوماسيًا، وتضع استراتيجيةً لخروج القوات الأميركية من أطول حرب لها في تاريخ البلاد.ورغم ذلك، لم تبد واشنطن وكابول فرحتهما بهذه الاتفاقية.ويزخر الواقع المحزن بالشكوك حول النوايا الحقيقية لطالبان، والعديد من الجهات […]

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