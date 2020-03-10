خبير قانوني: لا يحق لحكومة عبد المهدي تقديم مشروع قانون الموازنة

2020/03/10 | 17:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، على ان حكومة عادل عبد المهدي لا يحق لها تقديم مشروع قانون الموازنة كونها حكومة تصريف اعمال.

وقال التميمي في منشور على فيسبوك وتابعته "الغد برس" إن "المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩، نصت على انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشروعات القوانين، وحكومة عادل عبد المهدي تصريف اعمال".

واضاف "قالت المواد ١١ و١٢ من قانون الادارة المالية ٦ لسنة ٢٠١٩ ان تقدم الموازنة للبرلمان في تشرين الأول، وفي حالة عدم الإقرار يتم الصرف بنسبة ١ على ١٢ من الوزارات من إجمالي الواردات".

وبين "الحل هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد الحل، خصوصا ان القواعد القانونية تقول ان الضرورات تبيحك المحضورات واذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما، واختيار أهون الضرين ويزول الضرر الأشد بالأخف ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام".

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