الصحة العراقية تعلن شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا

2020/03/10 | 17:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد....

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