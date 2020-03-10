العراق تتأثر بمنخفض جوي ابتداءً من اليوم ويزداد ظهر يوم الجمعة

2020/03/10 | 17:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الانواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء ، تقرير يشير إلى تأثير البلاد بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثان...

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