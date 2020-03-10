المرصد: 62 اصابة بكورونا في اربع محافظات سورية

2020/03/10 | 17:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد: حالات اصابة بكورونا في اربع محافظات سورية

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