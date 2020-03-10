وفاة أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان

2020/03/10 | 17:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أول وفاة لشخص يدعى “جان خوري” (56 سنة) جراء إصابته بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصاب كان في وضع حرج وغير مستقر، وسبق

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