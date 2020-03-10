“كورونا” يبقى نشطاً لـ/7/ أيام بالجثة.. هكذا يُدفن المتوفون بالفيروس في العراق

2020/03/10 | 17:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أكد مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ في #بغداد نازك الفتلاوي، أن المتوفين بفيروس “كورونا” تمَّ استبدال تغسيلهم بـ”التيمم” لتفادي نقل الإصابة، وذلك لأن الفيروس يبقى

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