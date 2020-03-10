الأطماع التركية…هل يقبل بوتين شراكة إردوغان بإدارة حقول النفط في دير الزور؟

2020/03/10 | 17:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام قليلة من التوصل لاتفاق بين أنقرة وموسكو، على وقف إطلاق النار في إدلب، بدأت تركيا تعّبر عن مطامعها في سوريا بشكل واضح وصريح.الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،

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