برهم صالح يستقبل السفير الألماني

2020/03/10 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى العراق أوله دييل.

وأشاد الرئيس برهم صالح بالعلاقات الثنائية مع ألمانيا وضرورة الارتقاء بها على الصعد كافة، مشيراً إلى أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال الحرب على الإرهاب والحفاظ على سيادته وأمنه وتحقيق الاستقرار فيه.

من جهته، أكد السفير الألماني حرص بلاده على تطوير وتعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين وتمتين أواصر التعاون الثنائي في شتى الميادين.

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