2020/03/10 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الوقت الذي تشدد الدول إجراءاتها الأمنية على مداخلها ومخارجها، خاصة في أوقات انتشار الأوبئة والأمراض الانتقالية..



يترك العراق أغلب منافذه الحدودية مفتوحة على مصراعيها أمام الداخل والخارج، ما ينذر بخطر انتشار فيروس كورونا القاتل بصورة سريعة ومخيفة.تقرير: عبد الله الشيخ#فيروس_كورونا #كورونا #العراق

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود العراقية مفتوحة أمام فيروس كورونا | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود العراقية مفتوحة أمام فيروس كورونا | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).