رئيس الوزراء الهولندي يقع بموقف محرج ويصافح مسؤولا بعد حديثه عن تجنب المصافحة

2020/03/10 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، نفسه في موقف محرج عندما صافح مسؤولا صحيا، بعد لحظات من دعوته المواطنين الى تجنب المصافحة.

وانهى “روته” مؤتمرا صحفيا مع رئيس مركز مكافحة الأمراض المعدية، بالمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة “فان ديسل”، انهاه بمصافحة الأخير، بعد ان كان قد حث مواطنيه اثناء المؤتمر، على التوقف عن المصافحة، قائلا اننا سنتوقف من الان وصاعدا عنها، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، فيما تدارك فان ديسل الموقف بتذكير رئيس الوزراء بالخطأ الذي ارتكبه، ليقدم الأخير اعتذاره عن تصرفه.

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