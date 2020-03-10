حكومة إقليم كردستان تبحث أزمة كورونا وتداعياتها على الوضع الاقتصادي

2020/03/10 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الشكر للجنة العليا المكلفة بمواجهة فيروس كورونا في الإقليم، لأدائها المتفاني والمهني في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد البارزاني خلال اجتماع عقدته حكومة الإقليم لبحث ازمة فيروس كورونا، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي، أكد ان انتشار الفيروس لا يعتبر مشكلة صحية فحسب، بل ان له تداعيات اقتصادية تشمل العراق وإقليم كردستان، لتزامنه مع التراجع الكبير بأسعار النفط في الأسواق العالمية، مضيفا ان الحكومة الحالية بالاقليم وضعت ضمن أولوياتها، تنويع الاقتصاد ومصادر دخله، وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد.

ودعا البارزاني جميع الأطراف المشاركة بالحكومة، والجهات السياسية وجميع المواطنين، الى أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يتفهموا الازمة الراهنة لتجاوزها بأقل الخسائر، مشددا على ضرورة الاستمرار بتنفيذ قانون الإصلاح، والالتزام بتطبيق التعليمات الصحية، والتدابير المتعلقة بالوضع الاقتصادي.

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