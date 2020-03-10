برهم صالح يتسلم أوراق اعتماد سفيري الهند وبلجيكا في العراق

2020/03/10 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيري الهند بيرندر ياداف، وبلجيكا فيليب بولك الجديدين لدى العراق.

وأكد الرئيس أهمية توطيد علاقات الصداقة، وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في المجالات كافة، مشيراً إلى أن العراق ينطلق في بناء علاقاته الخارجية على أساس احترام السيادة الوطنية وخدمة المصالح المشتركة للشعب العراقي والشعوب الصديقة وبما يحقق التقدم والازدهار.

من جانبهما جدد السفيران حرص بلديهما على دعم استقرار وأمن العراق ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

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