الانتخابات الثالثة… انتكاسة للثنائي ترامب نتنياهو!

2020/03/10 | 17:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فوزي علي السمهوري تمثل نتائج الإنتخابات الصهيونية الثالثة للكنيست إنتكاسة بل فشلا ذريعا مركبا لكل من نتنياهو وللرئيس الأمريكي ترامب الذي عمد الى إتخاذ سلسلة من القرارات المخالفة للقيم الامريكية والمتناقضة مع اهداف الامم المتحدة بترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين وما طرح صفعة القرن ” التي هي في واقع الحال خطة الصهيونية ورمزها نتنياهو لتصفية […]

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