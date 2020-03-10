العنف الراديكالي

2020/03/10 | 17:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين شعبان لم تعرف البشرية، عنفاً كالذي شهده العالم منذ القرن العشرين ولغاية الآن، فقد زاد عدد ضحاياه في الحرب العالمية الأولى على 20 مليون إنسان وتعدى عددهم ال 60 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية، وكانت جريمة قصف هيروشيما وناكازاكي بالقنابل الذرية، إحدى أبرز جرائم العصر، وهو ما يدعو إلى القول إن العنف […]

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