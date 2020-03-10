2020/03/10 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة الفنون تحتضن معرضاً للمرأة في عيدها بغداد – إنعام العطيوي احتضنت دائرة الفنون العامة معرضاً تشكيلياً لمناسبة عيد المرأة العالمي الاثنين الماضي تحت شعار (معاً بالفن والإبداع نبني وطن)،و الذي ضم اكثر من مئة عمل فني لفنانات من عموم العراق شمل مشاركات من محافظة الموصل والبصرة وديالى، قدمن فيه أعمال فنية ترتقي لمستوى عالي […]

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