2020/03/10 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهبي تطلق تحدياً ضد كورونا بيروت – الزمان اختارت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أن تكون أول فنانة عربيّة تطلق تحدّياً على مواقع التواصل الإجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة.وسألت وهبي متابعيها : (أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي هيفاء).وقد […]

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