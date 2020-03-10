2020/03/10 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجين عمران تدخل عالم التمثيل دبي – الزمان أعلنت مقدمة البرامج السعودية لجين عمران دخولها عالم التمثيل بعمل سينمائي وعمل تلفزيوني سعودي بـ(بوست) شاركته عبر حسابها في إنستغرام جاء فيه: (وصلت للتو من لبنان..و الحمد لله و بفضله وتوفيقه..تم توقيع عقد حصري معي لدخولي الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 […]

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