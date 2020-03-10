استغرقَت /6/ ساعات.. هذه تفاصيل مقتَل الجُنديَّين الأميركيّين في العراق

2020/03/10 | 17:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت في تفاصيل جديدة عن مقتل الجُنديّين الأميركيّين إبّان مهمة لهُما مع قوات أمن عراقيّة، أمس الأوّل الأحد، أثناء القيام بمهمة تستهدف #داعش في #العراق، قالت صحيفة

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