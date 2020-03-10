متنبئ جوي يتوقع تعرض العراق لأعلى كمية من هطول الامطار

2020/03/10 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء ان يتعرض العراق الى موجة من تساقط الامطار هي الاعلى كمية نهاية الاسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور له على فيس بوك اليوم ان التوقعات الاولية التي ترسمها نماذج الطقس العالمية، لأعلى كمية امطار متوقع هطولها في حالة نهاية الاسبوع تشمل حسب تأريخ التأثر ما يأتي: شمال مصر ستتعرض لموجات شديدة، بلاد الشام، الاردن، شمال السعودية، شمال العراق، مدن شرق العراق، بعض مدن الجنوب، شمال الانبار ، مناطق عديدة من مدن ايران التي ستتعرض لموجات شديدة .

واشار الى توقعات الرياح تشير لوصول هبات الرياح الجنوبية الشرقية يوم الجمعة والسبت في غرب ووسط وجنوب البلاد الى مابين (80-90) كم بالساعة .

ونوه عطية الى ارتفاع درجات الحرارة هذه الايام ، ثم انخفاضها اعتبارا من يوم السبت والاحد المقبلين تباعا، مردفا بالقول انه على المسؤولين اخذ الاحتياطات والاستماع للتحذيرات.

الى ذلك اصدرت وزارة النقل قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الثلاثاء ، تقريرا يشير إلى تأثير البلاد بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر المتوسط.

وبين التقرير انه سيكون تأثير المنخفض ضعيف للأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ،منوها، الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع تشكل الغيوم غير مؤثرة في أغلب مناطق البلاد.

واشار التقرير : يكون تأثير المنخفض من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 13/3/2020 في أغلب المناطق حيث يكون الطقس غائم جزئي وأحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتوسطة الشدة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية.

وذكرت الهيئة : تشهد اماكن متعددة من البلاد الى ارتفاع الغبار ،مبينة ، الى انحسار تاثيره في تدريجا في الليل الاحد القادم .

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