مجلس الوزراء العراقي يقر توصية السيطرة على نواقل الامراض

2020/03/10 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء توصية الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على نواقل الامراض ضمن التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا

واصدر المجلس في اجتماع عقده اليوم عددا من القرارات من بينها،إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية وإقرار الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للسيطـرة علـى نواقل الامراض للمدة (2020ـ 2024)، مع قيام الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية المذكورة آنفًا، حتى في حال تغيير الاشخاص المعنيين بالتنفيذ، بوصفها إستراتيجية وطنية بعيدة المدى وتنفيذها يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للعراقيين بما يمنع حدوث انتشار الأوبئة بالأمراض الانتقالية .

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء شركة ابن ماجد العامة من الغرامات التأخيرية للعقد ( PRJ-10-4126 ) ، تصميم وتجهيز ونصب خزانات نفط سعة (58000) م3 عدد (8) في مستودع الفاو النفطي ، للفترات السابقة من تنفيذ العقد ، وتمديد تنفيذ العقد لمدة (201) يوم ( بدون غرامات تأخيرية ) تبدأ بعد اطلاق المستحقات المالية المذكورة في القرار رقم (1) لسنة 2019 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين للمجلس الوزاري للطاقة المنعقدة بتأريخ 29/7/2019 ، باعتبار ان الشركة المنفذة للمشروع حكومية ولحراجة الموقف النقدي في اكمال انجاز الخزانات المتبقية ونظراً لأهمية المشروع في زيادة الطاقة الخزنية للبلد.

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