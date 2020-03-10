مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للادارة للسيطرة على نواقل الامراض لمنع انتشار الأوبئة

2020/03/10 | 18:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للادارة للسيطرة على نواقل الامراض لمنع انتشار الأوبئة.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان".

واضاف "ناقش المجلس عمل خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ واجراءات مواجهة فايروس كورونا المستجد، وصدر عن المجلس بيان حول ذلك تم نشره ظهر اليوم، كما ناقش المجلس عددا من القضايا المعدّة لجدول الاعمال واصدر عددا من القرارات".

وتابع "منها إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية وإقرار الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للسيطـرة علـى نواقل الامراض للمدة (2020ـ 2024)، مع قيام الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية المذكورة آنفًا، حتى في حال تغيير الاشخاص المعنيين بالتنفيذ، بوصفها إستراتيجية وطنية بعيدة المدى وتنفيذها يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للعراقيين بما يمنع حدوث انتشار الأوبئة بالأمراض الانتقالية".

ولفت الى انه "كما اقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء شركة ابن ماجد العامة من الغرامات التأخيرية للعقد ( PRJ-10-4126 ) ، تصميم وتجهيز ونصب خزانات نفط سعة (58000) م3 عدد (8) في مستودع الفاو النفطي ، للفترات السابقة من تنفيذ العقد، وتمديد تنفيذ العقد لمدة (201) يوم ( بدون غرامات تأخيرية ) تبدأ بعد اطلاق المستحقات المالية المذكورة في القرار رقم (1) لسنة 2019 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين للمجلس الوزاري للطاقة المنعقدة بتأريخ 29/7/2019 ، باعتبار ان الشركة المنفذة للمشروع حكومية ولحراجة الموقف النقدي في اكمال انجاز الخزانات المتبقية ونظراً لأهمية المشروع في زيادة الطاقة الخزنية للبلد".

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