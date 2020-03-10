العراق: إكتشاف 219 مقبرة جماعية

2020/03/10 | 18:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء في العراق، فتح ثلاث مقابر جماعية خلال الشهر الحالي في محافظتي نينوى والمثنى تضم رفات الشهداء من ضحايا النظام المباد وعصابات داعش ...

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