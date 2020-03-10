اعترافات شاب متهم بقتل جده الشيخ في ذي قار

2020/03/10 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ محمد سامي/..جريمة مروعة اثارت صدى كبيرا في البلاد الشهر الماضي بعد أن فقد أحد شيوخ ووجهاء الناصرية حياته بشكل قاسٍ على يد حفيده المجرم بدافع السرقة.“القضاء” تنشر تفاصيل الاعترافات الكاملة للمتهم الذي رد جميل تربية جده له طعنا بالسكاكين! وصدقت محكمة تحقيق قلعة سكر التابعة الى محكمة استئناف ذي قار الاتحادية أقوال المتهمين […]

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