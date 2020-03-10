2020/03/10 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاف شيخ التراثيين البغداديين والمؤرخ الصحفي والشاعر زهور حسين تغني ( يا أم عيون حراگه) و (جيت لأهل الهوى) طارق حرب هو عبد الكريم بن مصطفى العلاف المولود في محلة الفضل في الجزء الشرقي من بغداد سنة 1896 تلميذ الشيخ عبد الوهاب النائب مدرس وامام وخطيب جامع الفضل بعد تعلمه القراءة والكتابة ويعتبر شيخ التراثيين […]

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