2020/03/10 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا بين تاريخين – جاسم مراد في عام 1957 من القرن العشرين كان الكيان الاسرائيلي والنظام التركي بقيادة عدنان مندريس ، يخططان لغزو سوريا أما عن طريق احداث انقلابا عسكريا تدعمه القوات التركية المحتشدة على الحدود على ان تدعمها القوات الجوية الاسرائيلية وإذا اقتضى الأمر تتدخل عسكرياً ،وفي 22 شباط من عام 1958 اعلن عن […]

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