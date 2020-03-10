كلوب يعلنها: صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في التاريخ الحديث!

2020/03/10 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد امتدح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لاعبه محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، بعد وصوله للهدف رقم 20 هذا الموسم.محمد صلاح، وصل للهدف الـ20 هذا الموسم، بعدما سجل في انتصار ليفربول على بورنموث، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.ووصل محمد صلاح إلى هدفه الـ 70 مع ليفربول، في ظهوره […]

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