روسيا قد تستأنف المفاوضات مع السعودية بشأن النفط

2020/03/10 | 18:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الكرملين، الثلاثاء، إنه لا يستبعد استئناف المفاوضات مع السعودية بشأن إنتاج النفط الخام، وتحقيق الاستقرار للأسواق العالمية.

جاء ذلك على لسان "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، الذي اعتبر أن أزمة هبوط أسعار النفط الحالية، يقابلها وجود احتياطات مطمئنة من النقد الأجنبي.

وظهرت بوادر حرب أسعار بين السعودية وروسيا بعد إعلان موسكو، الجمعة، رفضها تمديد وتعميق اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ما دفع السعودية، السبت، لخفض أسعار النفط وزيادة الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.

وذكر "بيسكوف" أن تقلبات أسعار النفط الحالية تأتي ضمن توقعات وزارة الطاقة، مشيرا إلى احتمالية استقرار التقلبات لفترة من الوقت.

في وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إن خفض الأسعار الحالي للنفط، لم يمنع من إبقاء الصناعة النفطية الروسية قادرة على المنافسة..



"نحن من بين أوائل دول العالم الأقل تكلفة في إنتاج الخام".

وقالت روسيا اليوم إنها سترفع إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا، الشهر المقبل، إذ تنتج حاليا 11.29 مليون برميل يوميا، فيما ذكرت السعودية أنها سترفع ضخ الخام إلى 12.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 300 ألف برميل، عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل.

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