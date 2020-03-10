وزير الخارجية التركي يستنكر المقطع المصور الذي يظهر أردوغان ينتظر السماح له بلقاء بوتين

2020/03/10 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، طريقة تناول الاعلام الروسي لمقطع مصور، يظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو ينتظر، لنحو دقيقتين، قبل السماح له بمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف اوغلو في تصريح، طريقة تناول المقطع الذي سربته قناة روسية، بأنها تظهر قلة احترام، من قبل الاعلام الروسي، الذي يمارس الدعاية السوداء ضد تركيا عند أي خلاف بسيط، ويتراجع عن ذلك حين تتحسن العلاقات، مضيفا ان من غير الصواب التعامل مع الأمر بهذا الشكل.

وكانت وسائل اعلام قد نشرت مقطعا مثيرا للجدل، يظهر فيه الرئيس اردوغان، وهو ينتظر مع الوفد المرافق خارج قاعة، حتى يأذن له الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالدخول، قبل لقاء القمة بين الرئيسين، الذي انعقد الخميس الماضي، في العاصمة الروسية موسكو، فيما علقت الوكالة التي سربت المقطع قائلة، إن أردوغان ينتظر بوتن تحت صورة “سوفوروف”، في إشارة منها للوحة لقائد شهير في الإمبراطورية الروسية، خاض حروبا انتصر فيها على الدولة العثمانية.

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