جردة حساب لهيئة المنافذ.. 269 مخالفة خلال شهر

2020/03/10 | 18:26 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن احصائية مخالفات شهر شباط الماضي، والتي بلغت 269 مخالفة بضمنه...

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