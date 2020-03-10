ايقاف تدريبات منتخب العراق بسبب

2020/03/10 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين ، مساء اليوم الثلاثاء ، ايقاف التدريبات الخاصة في بغداد تنفيذاً لقرار خلية الازمة بتوقيف النشاطات الرياضية.وقال المدير الاداري لمنتخب الناشئين، محمد ناصر شكرون لـ"كلكامش برس"، ان مدرب المنتخب، عماد محمد، وبالتشاور مع الملاك التدريبي قرر ايقاف تدريبات المنتخب في الوقت الحالي، والى اشعار اخر، من اجل المحافظة على سلامة اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا، وانسجاماً مع قرار خلية الازمة.واضاف ناصر، ان المنتخب كان يواصل تدريباته بشكل منتظم بالرغم من تأجيل بطولة غرب اسيا للناشئين بشكل رسمي، والتي كان من المقرر ان تقام في السعودية، الى اشعار اخر، من اجل خلق جيل كروي ناضج بغض النظر عن المشاركات والاستحقاقات التي تنتظر المنتخب.

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